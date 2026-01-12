Il Ruote Classiche Club Prato celebra i suoi 30 anni di attività con una parata di auto storiche. L’evento, in programma a Prato il 12 gennaio 2026, offre un momento di incontro tra appassionati e cittadini, valorizzando la passione per le vetture d’epoca, la memoria storica e il senso di comunità. Una giornata dedicata ai motori e alla solidarietà, aperta a tutta la città.

Prato, 12 gennaio 2026 – Una giornata di festeggiamenti aperta alla città tra motori, memoria e solidarietà. Sabato 17 gennaio il Ruote Classiche Club Prato celebra i suoi 30 anni di attività con l’evento “30 e Lode”, un ricco programma che coinvolgerà il centro storico della città di Prato e il Convitto Cicognini, riunendo soci, appassionati e grandi nomi del motorsport. Ecco gli ospiti e il programma della giornata. La parata di auto storiche e il pranzo al Convitto Cicognini. I festeggiamenti inizieranno alle 9.30 da Piazzale Falcone e Borsellino a Prato, davanti al Tribunale. Da qui partirà una suggestiva parata di auto storiche, che attraverserà le strade cittadine accompagnata da una staffetta della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una parata di auto storiche per festeggiare i 30 anni di attività di Ruote Classiche Club Prato

