Una finestra sull’infinito | il borgo con la vista più bella d’Italia che non sapevi fosse così vicino

Scopri un angolo nascosto del Piemonte, un borgo suggestivo con un centro storico pedonale, un’isola mistica e il Sacro Monte UNESCO. Un luogo che unisce arte, natura e turismo sostenibile, offrendo una vista spettacolare e un’atmosfera autentica. Questa piccola perla si rivela come una destinazione ideale per chi cerca tranquillità e bellezza a poca distanza dalle principali mete italiane.

Incanta con il suo centro storico pedonale, l'isola mistica e il Sacro Monte UNESCO, tra arte, natura e turismo sostenibile Un incantevole borgo piemontese che si distingue come una delle mete più suggestive e meno conosciute d'Italia. Un borgo panoramico in Piemonte – (lopinionista.it) Con poco più di mille abitanti, questo piccolo comune della provincia di Novara è un gioiello che unisce storia, arte e paesaggi naturali unici, meritando un posto di rilievo nel circuito dei borghi più belli d'Italia e la prestigiosa bandiera arancione del Touring Club Italiano. Un borgo tra storia e natura. Situato su un promontorio che si affaccia direttamente sul Lago d'Orta, Orta San Giulio offre una vista mozzafiato sull'omonima isola di San Giulio, unica nel suo genere e anch'essa parte integrante del territorio comunale.

