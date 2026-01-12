Una e?mail costruita per sembrare ufficiale porta a un sito fasullo ospitato all’estero

Negli ultimi anni, le truffe online sono diventate sempre più sofisticate, utilizzando simboli e linguaggi istituzionali per sembrare ufficiali. In alcuni casi, un’email apparentemente autorevole può indirizzare a siti fasulli ospitati all’estero. È importante mantenere attenzione e verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni prima di condividere dati sensibili o cliccare su link sospetti.

N egli ultimi anni le truffe digitali hanno imparato a mimetizzarsi sempre meglio, sfruttando simboli e linguaggi istituzionali per sembrare credibili. L'ultima trovata dei criminali informatici ruota attorno a un oggetto familiare a chiunque: la tessera sanitaria. Un documento che accompagna la vita quotidiana e che, proprio per questo, diventa terreno fertile per chi tenta di sottrarre dati personali attraverso messaggi ingannevoli. Password, truffe, IA: arriva un decalogo per la sicurezza in rete X Truffe digitali: attenzione alla tessera sanitaria. La nuova campagna fraudolenta è stata segnalata dal Cert-AgID, il Computer Emergency Response Team dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'organismo che monitora le minacce informatiche rivolte a cittadini e pubbliche amministrazioni.

