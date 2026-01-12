Una bambina di un anno e mezzo ingerisce una pila a bottone in un asilo | salvata dopo che le maestre scoprono il giocattolo smontato

Una bambina di 18 mesi è stata ricoverata all'ospedale Meyer di Firenze dopo aver ingerito una pila a bottone nell'asilo nido di Capannori. La scoperta è avvenuta quando le maestre, smontando un giocattolo, hanno notato la presenza del piccolo oggetto. La piccola è stata sottoposta a un intervento endoscopico per rimuovere la pila, che avrebbe potuto causare complicazioni.

