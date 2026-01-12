Un secolo di voci che fanno comunità | la coralità alpina celebra i suoi 100 anni

La Coralità Alpina celebra un secolo di presenza e tradizione nel cuore del Trentino. Un centenario che testimonia il valore di un patrimonio culturale condiviso, radicato nel territorio e nella comunità. In questi cento anni, le voci corali hanno rafforzato legami e identità, contribuendo a mantenere viva una tradizione musicale che rappresenta un elemento fondamentale della cultura alpina.

La coralità alpina compie cento anni e il Trentino festeggia uno dei suoi patrimoni culturali più autentici. I cori SAT e SOSAT, primi interpreti e promotori di questa espressione musicale, celebrano un secolo di attività con la consapevolezza di aver trasformato il canto popolare alpino in un. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

