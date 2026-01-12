Da oltre un secolo, Librandi rappresenta l’eccellenza vinicola della Calabria. Un luogo dove tradizione e qualità si incontrano, offrendo prodotti autentici e ricchi di storia. In un contesto come quello del Rigolo, storico locale milanese, un pasto semplice ma ricco di sapori può essere accompagnato da un calice che racchiude l’essenza di questa terra meridionale, rendendo ogni momento di convivialità ancora più speciale.

Una colazione al Rigolo (a Milano dal 1958) con nel piatto una «Pappa al pomodoro con burrata cavolo e nero croccante» e il più classico degli «Ossobuco in gremolada alla Milanese con risotto», è l'occasione giusta per versare nel bicchiere un po' di Calabria. Sorprendente, ma non troppo perché a griffare le etichette sono i Librandi, famiglia che ha fatto della valorizzazione di quella terra una delle sue ragioni sociali. E allora si può cominciare da un «Rosaneti», brut rosato metodo classico da uve Gaglioppo affinato in acciaio e 24 mesi di lieviti, ottimo per introdurre una storia di viticoltura lunga tre generazioni e oltre un secolo, sposando le capacità imprenditoriali al desiderio di creare solide connessioni tra le imprese del territorio e le comunità che lo abitano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un secolo di Librandi mette la miglior Calabria nel bicchiere

Leggi anche: Mayweather incoronato miglior pugile del secolo! La classifica di The Ring, a Usyk e Pacquiao non basta la leggenda

Leggi anche: Il miglior remake occidentale del 21esimo secolo ora disponibile in streaming

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il New York Times mette un anime soltanto al nono posto tra i miglior film del 21° secolo - Il rinomato New York Times ha deciso di stilare una classifica dei 100 migliori film del XXI secolo, senza fare distinzioni tra film live- movieplayer.it

Roma come era Una bellissima tradizione del passato in uno scatto degli anni '50 del secolo scorso. I vigili urbani ricevevano in dono panettoni, spumanti e altro, dalle ditte e dai semplici cittadini. I doni venivano accumulati int - facebook.com facebook