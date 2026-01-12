Un orologio tutto tempestato di diamanti dal valore di 1 milione di dollari | il look di Dwayne Johnson ai Golden Globe non passa inosservato

Durante i Golden Globe 2026 a Los Angeles, Dwayne Johnson ha catturato l’attenzione non solo per la sua nomination, ma anche per l’orologio di alta gioielleria che indossava. Si tratta di un modello tempestato di diamanti, valutato circa un milione di dollari, che ha aggiunto un tocco di eleganza discreta alla sua mise. Un dettaglio di stile che ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli esperti di orologeria.

Alla cerimonia dei Golden Globe 2026, andata in scena a Los Angeles nella notte tra l'11 e il 12 gennaio, Dwayne "The Rock" Johnson ha attirato l'attenzione non solo per la nomination ottenuta con The Smashing Machine, ma anche per la scelta dell'orologio indossato sul red carpet. L'attore americano, accompagnato dalla moglie Lauren Hashian, ha optato per uno smoking classico, abbinato a mocassini di velluto, una spilla d'argento sul bavero e una selezione di gioielli Chopard. Tra questi, il pezzo centrale è stato l'orologio, anche se forse definirlo così è riduttivo: si tratta infatti di un Alpine Eagle 41 XP Frozen Summit, letteralmente una combinazione della più alta orologeria svizzera e dei diamanti più preziosi.

L'orologio di Dwayne Johnson ai Golden Globe 2026 è una pietra di diamante del valore di 1 milione di dollari - Quando uno come Dwayne "The Rock" Johnson decide di fare sul serio sullo schermo, dovremmo aspettarci lo stesso dal suo polso. gqitalia.it

