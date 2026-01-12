Un matrimonio è stato annullato per colpa di ChatGPT | i voti nuziali non rispettavano la legge

Un matrimonio è stato annullato in Olanda a causa dei voti nuziali generati da ChatGPT, considerati non conformi alle normative del codice civile locale. Le promesse scritte dall’intelligenza artificiale non rispettavano i requisiti legali necessari, portando il tribunale a dichiarare nullo l’atto matrimoniale. Questo episodio evidenzia l’importanza di attenersi alle norme giuridiche nelle procedure ufficiali, anche quando si utilizzano strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale.

