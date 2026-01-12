Un matrimonio è stato annullato per colpa di ChatGPT | i voti nuziali non rispettavano la legge
Un matrimonio è stato annullato in Olanda a causa dei voti nuziali generati da ChatGPT, considerati non conformi alle normative del codice civile locale. Le promesse scritte dall’intelligenza artificiale non rispettavano i requisiti legali necessari, portando il tribunale a dichiarare nullo l’atto matrimoniale. Questo episodio evidenzia l’importanza di attenersi alle norme giuridiche nelle procedure ufficiali, anche quando si utilizzano strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale.
Le informali promesse scritte dall'IA per il fatidico "sì" non rispettavano i requisiti del codice civile olandese, costringendo il tribunale a ritenere nullo l'atto matrimoniale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
