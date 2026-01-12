Un luogo dove sentirsi a casa | Esprimiamo in inglese e in cinese i nostri sogni

Benvenuti in un ambiente accogliente dove imparare significa condividere sogni e culture. In questa classe, valorizziamo lo studio delle lingue straniere, come inglese e cinese, per aprire orizzonti e promuovere la comprensione tra bambini di diverse provenienze. Crediamo che, nonostante le differenze linguistiche, i sogni dei bambini siano universali e ci uniscano in un percorso di crescita e scoperta.

Nella nostra classe ci piace imparare anche le lingue straniere, perché il mondo è grande e pieno di bambini diversi, ma con gli stessi sogni. Pensiamo che una città a misura di bambino debba essere accogliente per tutti, indipendentemente dalla lingua che si parla. Per questo abbiamo deciso di raccontare la nostra città, Prato, anche in inglese e in cinese. Con queste filastrocche vogliamo far capire che Prato è una città verde, sicura, piena di prati, fiori e amicizia. È una città dove i bambini possono giocare, crescere e sentirsi a casa, proprio come succede nella nostra classe. Our City Prato (versione inglese) Prato is green, Prato is bright, A city for children, a happy sight.

