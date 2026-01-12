Un gel da pochi euro la salva dalla cecità | la storia incredibile di una donna inglese
Un semplice gel ha salvato la vista di una donna inglese, dimostrando come alcune soluzioni mediche possano derivare da prodotti comuni e da lungo tempo. Questa storia evidenzia l'importanza di approfondire le proprietà di sostanze già note, che possono rivelarsi preziose nel trattamento di condizioni gravi. Un esempio di come innovazione e praticità possano incontrarsi in modo sorprendente nel campo della salute.
A volte, le soluzioni più rivoluzionarie della medicina si nascondono in sostanze che usiamo già da decenni. È il caso di una nuova terapia oculistica che sta ridando la speranza a chi è affetto da ipotonia oculare, una patologia rara che porta l’occhio a perdere pressione e a collassare su se stesso, come un palloncino che si sgonfia. Fino a poco tempo fa, questa condizione era considerata una strada senza uscita verso la cecità; oggi, grazie all’intuizione dei medici del Moorfields Eye Hospital di Londra, basta un gel trasparente ed economico per cambiare tutto. La sostanza miracolosa si chiama HPMC (idrossipropilmetilcellulosa). 🔗 Leggi su Cultweb.it
