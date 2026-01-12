Un ex ministro di destra polacco ottiene asilo politico in Ungheria 

Un ex ministro del partito polacco Diritto e Giustizia (Pis), perseguito in Polonia, ha annunciato di aver ottenuto asilo politico in Ungheria. La notizia, diffusa il 12 gennaio, riguarda una figura politica della destra nazionalista polacca che si è trasferita nel paese guidato dal primo ministro Viktor Orbán, noto per le sue posizioni sovraniste. La vicenda evidenzia le tensioni politiche tra i due paesi e le questioni di asilo e protezione internazionale.

Un ex ministro del partito polacco Diritto e giustizia (Pis, destra nazionalista), perseguito in Polonia, ha rivelato il 12 gennaio di aver ottenuto "asilo politico" in Ungheria, guidata dal primo ministro sovranista Viktor Orbán.

TikTok rimuove i video del leader dell'ultradestra polacca dopo accuse di antisemitismo; Ufficiale: Il gabinetto Orbán concede l'asilo all'ex ministro polacco Ziobro, accusato di essere a capo di un'organizzazione criminale, e a sua moglie.

