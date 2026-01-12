Un caso di neonazisti e molestie sessuali sta scuotendo l’esercito tedesco

Recenti sviluppi coinvolgono il 26° reggimento paracadutisti di Zweibrücken, nell’esercito tedesco, suscitando preoccupazioni e discussioni pubbliche. Le notizie riguardano accuse di comportamenti inappropriati e di atteggiamenti estremisti all’interno di questa unità d’élite. Questo caso evidenzia le sfide di garantire valori di rispetto e integrità nelle forze armate tedesche, attirando l’attenzione su temi di sicurezza e cultura interna.

In queste settimane, in tutta la Germania sta destando scalpore una serie di scandali che riguardano un reparto d'élite dell'esercito tedesco, il 26° reggimento paracadutisti di Zweibrücken, nella Renania-Palatinato. Al suo interno, sono infatti stati segnalati diversi comportamenti inappropriati, tra i quali molestie sessuali, abuso di droghe e riferimenti al nazismo. La magistratura ha ufficialmente aperto un'indagine nei confronti di cinquantacinque soldati, e i vertici hanno già licenziato tre di loro. La faccenda era emersa a ottobre, grazie a una soffiata anonima fatta a un giornale locale, che aveva svelato diversi dettagli sul caso.

