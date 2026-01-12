Un arresto quattro denunce e centinaia di controlli | il bilancio della questura

Nella serata del 11 gennaio, la questura di Arezzo ha svolto un’intensa attività di controllo, con centinaia di verifiche sul territorio. Durante queste operazioni, sono stati effettuati un arresto e quattro denunce. In particolare, un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare e garantire la sicurezza pubblica.

Nella serata di ieri, 11 gennaio, gli agenti della squadra Volante della questura di Arezzo hanno arrestato un uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio e nella giornata di sabato 10 gennaio invece, sono state denunciate quattro persone per vari. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

