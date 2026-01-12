Lunedì 27 gennaio alle 18, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, si terrà l’evento ‘Byron: Love, Landscape, Poetry and History in the City of Mosaics’. Promosso dalla Italian Byron Society e dalla Fondazione Cassa di Ravenna, l’iniziativa celebra il ritorno del Museo Byron, offrendo un’occasione per approfondire il legame tra il poeta e la città di Ravenna, in un contesto culturale di rilievo internazionale.

Il museo Byron torna da grande protagonista a Londra. Martedì 27 gennaio, alle 18, nella prestigiosa sede dell’ Istituto Italiano di Cultura a Belgrave, nel cuore elegante della capitale britannica, a pochi metri da Westminster, l’ Italian Byron Society presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, proprietaria del museo Byron e presieduta da Mirella Falconi Mazzotti, promuovono assieme al Comune di Ravenna e all’Istituto Italiano di Cultura di Londra un evento culturale di grande rilievo, intitolato ‘Byron: Love, Landscape, Poetry and Hostory in the City of Mosaics’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno di museo Byron, evento all’Istituto di Cultura di Londra

