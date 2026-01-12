Un tassista a Pavia ha dimostrato grande senso di responsabilità, accompagnando due giovani fino al parcheggio in piena notte, dopo essere state seguite da un gruppo di persone. Un gesto che testimonia l’importanza dell’impegno civile e della solidarietà nel quotidiano, senza clamori o ricompense, ma con un senso di dovere e attenzione verso il prossimo.

Altro che ringraziamento pubblico, il tassista che a Pavia ha scortato fino al parcheggio dove avevano la macchina due ventenni impaurite inseguite all’una di notte da un gruppo di maranza si merita una medaglia. Ed è quello che ora propone un gruppo di cittadini pavesi: che al tassista Vincenzo Fimognari venga conferita la benemerenza civica. Se non ci fosse stato lui, mamme e papà delle due amiche, che all’una della notte fra venerdì e sabato 10 gennaio stavano tornando a casa dopo la serata passata in un locale, non vogliono neanche immaginare come sarebbe andata a finire. Da sempre ci sono generazioni di genitori che passano nottate insonni nei fine settimana finché i figli non rientrano a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un angelo al volante

Un angelo al volante

