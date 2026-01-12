Umbria Stefania Proietti | Il governo Meloni commissaria la regione e la scuola pubblica
L’Umbria si confronta con la decisione del governo Meloni di commissariare la regione, una scelta che riguarda anche la gestione della scuola pubblica. La questione del dimensionamento scolastico, portata all’attenzione di Palazzo Chigi, rappresenta un momento importante per il territorio e il sistema educativo locale. Questa decisione solleva questioni sulla futura organizzazione e autonomia delle istituzioni scolastiche umbre.
“La lotta dell’Umbria contro il dimensionamento scolastico, arrivato oggi sul tavolo di Palazzo Chigi, si traduce nella decisione del Governo Meloni di commissariare la Regione e, con essa, la scuola pubblica. Dopo aver deliberato sette accorpamenti sui nove richiesti, la Regione si è fermata di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Proietti, 'tagliare la scuola è contro la comunità, l'Umbria la più colpita' - "Ci siamo opposti a tagli ulteriori delle autonomie scolastiche nelle cosiddette aree interne, dove tagliare la scuola significa togliere un pezzo di comunità". ansa.it
