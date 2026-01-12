Umanità in Fiera | ad Arezzo un laboratorio culturale sulla salute l’economia etica e il futuro della società
Umanità in Fiera ad Arezzo è un evento dedicato a esplorare temi come salute, economia etica e il futuro della società. Attraverso quattro incontri congressuali, l'iniziativa offre momenti di approfondimento accessibili al pubblico, creando uno spazio di confronto e riflessione su questioni di interesse comune. Un’occasione per discutere in modo informato e partecipato, promuovendo una cultura consapevole e responsabile.
Quattro grandi appuntamenti congressuali, pensati come momenti di approfondimento aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
