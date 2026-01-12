Ultramaratona della Pace sul Lamone | Benerecetti e Bonci vincono la 17ª edizione
L’Ultramaratona della Pace sul Lamone, giunta alla sua 17ª edizione, si è svolta domenica 11 gennaio a Traversara di Bagnacavallo. Organizzata da Krakatoa Sport, la gara ha visto la vittoria di Alessandro Benerecetti e Giorgia Bonci, in una competizione caratterizzata da un percorso impegnativo e tecnico. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di ultramaratona e sport di resistenza nella regione.
