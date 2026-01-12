Ultramaratona della Pace sul Lamone | Benerecetti e Bonci vincono la 17ª edizione

L’Ultramaratona della Pace sul Lamone, giunta alla sua 17ª edizione, si è svolta domenica 11 gennaio a Traversara di Bagnacavallo. Organizzata da Krakatoa Sport, la gara ha visto la vittoria di Alessandro Benerecetti e Giorgia Bonci, in una competizione caratterizzata da un percorso impegnativo e tecnico. L’evento rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di ultramaratona e sport di resistenza nella regione.

All’Ultramaratona della Pace due bis - Sono stati 247 i partecipanti alla 15ª edizione dell’Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone- ilrestodelcarlino.it

Ultramaratona della Pace sul Lamone #gpavisfo x.com

L'11 gennaio l'Ultramaratona della Pace sul Lamone, 230 gli iscritti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.