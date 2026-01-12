Ultimo schiaffo il secondo film di Matteo Oleotto a Latisana con regista e cast
Il Cinema Teatro Odeon di Latisana ospiterà sabato 17 gennaio alle 20 la proiezione di
Sarà un evento speciale, quello organizzato dal Cinema Teatro Odeon di Latisana, che sabato 17 gennaio, alle 20.45, proporrà il film Ultimo schiaffo, seconda opera del regista Matteo Oleotto, girato interamente in Friuli, in particolare nel tarvisiano. Per l' occasione ci sarà la presentazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Ultimo schiaffo e il senso di Matteo Oleotto per i perdenti e la libertà creativa
Leggi anche: Ultimo Schiaffo, la commedia noir di Matteo Oleotto da domani in sala
Ultimo schiaffo. La recensione del film di Matteo Oleotto; ULTIMO SCHIAFFO | Il regista Matteo Oleotto introduce il film; Le montagne friulane scenario di 'Ultimo schiaffo' favola amara di Matteo Oleotto. Dall'8 gennaio al cinema; Ultimo schiaffo, trama e cast della commedia nera con Giuseppe Battiston al cinema.
Ultimo schiaffo, trama e cast della commedia nera con Giuseppe Battiston al cinema - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ultimo schiaffo, trama e cast della commedia nera con Giuseppe Battiston al cinema ... tg24.sky.it
La prima cosa che colpisce di Ultimo schiaffo, il nuovo film di Matteo Oleotto, sono i colori. Quasi ogni immagine è immersa in un azzurrino morbido e palpabile, che sfuma leggermente quando la luce va via e arriva la notte. È azzurrina la neve ed è azzurrino i x.com
La prima cosa che colpisce di Ultimo schiaffo, il nuovo film di Matteo Oleotto, sono i colori. Quasi ogni immagine è immersa in un azzurrino morbido e palpabile, che sfuma leggermente quando la luce va via e arriva la notte. È azzurrina la neve ed è azzurrino i - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.