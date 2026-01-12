Ultimo schiaffo e il senso di Matteo Oleotto per i perdenti e la libertà creativa

L'intervista a Matteo Oleotto, di ritorno sul grande schermo con Ultimo schiaffo dopo essersi fatto notare con Zoran. anche da Checco Zalone. Il cinema non è, non può essere, solo un algoritmo, ma un atto di libertà. Lo sa bene Matteo Oleotto, che abbiamo incontrato alla Festa del Cinema di Roma, ritrovandolo a una decina d'anni dal successo di Zoran, il mio nipote scemo che ci aveva colpiti all'epoca del passaggio alla Settimana della critica alla Mostra di Venezia. Per questo ci ha messo tanto tempo a realizzare il nuovo lavoro per il grande schermo, Ultimo schiaffo ora in sala, perché è un progetto che vive di indipendenza, nato e cresciuto lontano dalle pressioni del mainstream e delle logiche industriali della settima . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

