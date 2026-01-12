Ultimissime Juve LIVE | le possibili scelte per la Cremonese David ancora preferito a Openda
Ecco le ultime novità dalla Juventus: in vista della partita contro la Cremonese, le scelte di formazione sono ancora in fase di definizione. David si conferma favorito su Openda, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali dalla società. Resta aggiornato con le notizie in tempo reale per conoscere tutte le decisioni e le eventuali variazioni prima del match.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 gennaio 2026. David Openda, pochissimi dubbi per Spalletti: ecco chi partirà dal primo minuto questa sera all’Allianz Stadium. La decisione del mister. Ore 10:00 – David Openda: il tecnico toscano punta tutto sulla voglia di riscatto del canadese, preferito al belga per guidare l’attacco contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
