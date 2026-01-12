Ukraine’s Zelenskiy | world must help Iran engineer change

Il presidente ucraino Zelenskiy ha sottolineato l'importanza dell'intervento internazionale per sostenere i cittadini iraniani nelle loro proteste. Secondo le sue parole, è fondamentale aiutare il popolo iraniano a promuovere un cambiamento che possa portare a una maggiore libertà e riforme politiche. Questa posizione evidenzia la rilevanza della cooperazione globale per il rispetto dei diritti umani e il sostegno a movimenti di protesta in diverse regioni.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.