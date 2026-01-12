Ukraine toils to restore power and heat Zelenskiy warns of new attack

L'Ucraina lavora per ripristinare energia e calore a Kyiv, mentre le autorità temono nuove offensive. Le squadre di emergenza sono impegnate a riparare i danni causati dagli attacchi russi, che hanno lasciato molte zone senza servizi essenziali. La situazione rimane critica, e si intensificano gli sforzi per garantire il ritorno alla normalità in un contesto di crescente tensione.

