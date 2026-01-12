UFFICIALE! SANREMO 2026 | CARLO CONTI SVELA CHI CONDURRÀ IL FESTIVAL

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente, durante il Tg1 delle 20, i nomi dei conduttori del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio rappresenta un momento importante per l’edizione che si avvicina, confermando la continuità e l’attenzione verso uno degli eventi più seguiti della televisione italiana. La comunicazione, diretta e ufficiale, sottolinea l’importanza di questa manifestazione culturale e di intrattenimento.

Carlo Conti è tornato a collegarsi con il Tg1 delle 20, l'edizione più prestigiosa e seguita in assoluto, per comunicare urbi et orbi chi condurrà con lui il Festival di Sanremo 2026. Nicola Savino condurrà il DopoFestival.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Sanremo 2026 accende i motori Max Pezzali è il primo ospite ufficiale annunciato da Carlo Conti: sarà protagonista ogni sera sul palco della nave del Festival. Musica, festa ed energia vista mare per tutta la settimana sanremese. Tutti i dettagli su freque - facebook.com facebook

