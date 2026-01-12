UeD anticipazioni settimana | una scelta Sabrina Zago in lacrime torna Cinzia

Le anticipazioni di questa settimana di Uomini e Donne, dal 12 al 16 gennaio 2026, rivelano diversi sviluppi. Tra i momenti principali, si attende la scelta di Flavio Ubirti e le emozioni di Sabrina Zago, visibilmente commossa. Inoltre, torna in studio Cinzia, arricchendo il quadro delle vicende che coinvolgono i protagonisti del programma.

Le anticipazioni di questa settimana di messe in onda di Uomini e Donne sono fervide di avvenimenti. Nelle puntate che saranno trasmesse dal 12 al 16 gennaio 2026, infatti, dovrebbe andare in onda la tanto attesa scelta di Flavio Ubirti, ma non solo. Anche al Trono Over ci saranno momenti degni di nota, come il ritorno nel parterre di Cinzia Paolini, dopo la rottura con Rocco Bruno. Inoltre, ci saranno anche dei momenti molto delicati per Gemma Galgani e per Sabrina Zago. Momento molto delicato per Gemma Galgani a UeD. Nelle puntate di questa settimana di Uomini e Donne si partirà da Gemma Galgani, la quale avrà uno scontro con Mario Lenti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

