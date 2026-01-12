UE possiamo difendere sia la Groenlandia che l’Ucraina

La portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, ha affermato che l’UE può sostenere sia la Groenlandia che l’Ucraina, senza dover privilegiare uno dei due obiettivi. Durante il briefing quotidiano con la stampa, ha sottolineato che non è necessario scegliere tra l’integrità territoriale della Groenlandia e il supporto degli Stati Uniti all’Ucraina, evidenziando l’impegno dell’Unione per affrontare entrambe le questioni.

"Non sono d'accordo sul fatto che dobbiamo dare priorità a uno di questi obiettivi", ovvero l'integrità territoriale della Groenlandia e il sostegno Usa per l'Ucraina Lo ha dichiarato la portavoce aggiunta della Commissione europea, Arianna Podesta', nel briefing quotidiano con la stampa. "Queste due cose non sono paragonabili; oppure, per adattare una citazione di Scott.

