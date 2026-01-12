Ue | a Roma incontro su riforme europee nel ricordo di David Sassoli

A quattro anni dalla scomparsa di David Sassoli, Roma ospita un incontro dedicato alle riforme europee. L’evento, intitolato “Quali riforme per un'Europa più libera e solidale”, si svolge nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, e ha l’obiettivo di riflettere sul percorso di sviluppo e rafforzamento dell’Unione Europea, ricordando il contributo di Sassoli al processo di integrazione e cooperazione tra gli Stati membri.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - A quattro anni dalla scomparsa di David Sassoli, il suo lascito politico e istituzionale è stato al centro dell'incontro “Quali riforme per un'Europa più libera e solidale”, ospitato a Roma nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli. L'appuntamento ha intrecciato memoria e attualità, proponendo una riflessione sulle fratture dell'attuale contesto geopolitico e sulle sfide che attendono l'Unione europea. Giornalisti, rappresentanti delle istituzioni ed ex colleghi hanno richiamato gli insegnamenti dell'ex presidente del Parlamento europeo, sottolineando la necessità di difendere i principi democratici anche nei momenti di crisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

