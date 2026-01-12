Ucraina | von der Leyen ' accelerare su piano pace principi di base sono chiari'

L'Unione Europea sottolinea l'importanza di accelerare l'attuazione del piano di pace in 20 punti per l'Ucraina. Von der Leyen ha ricordato che i principi di base sono chiari e rappresentano un passo essenziale verso una risoluzione duratura del conflitto. La priorità resta il sostegno a un percorso che favorisca stabilità e dialogo, rispettando i principi fondamentali condivisi.

Bruxelles, 12 gen. (Adnkronos) - Per l'Unione europea è fondamentale accelerare sul piano di pace in 20 punti. "In questa fase, i principi di base sono chiari - ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei tra cui il Corriere della Sera - La prima linea di difesa sarà, ed è, costituita dalle forze armate ucraine" e sarà compito dell'Ue fare in modo che siano "ben equipaggiate". La seconda linea è la Coalizione dei Volenterosi, composta da 35 Paesi, la maggior parte dei quali appartenenti all'Ue, oltre a Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Turchia.

