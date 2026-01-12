Ucraina attacchi senza sosta Nuova notte di sirene anti aeree
Nella notte in Ucraina si sono ripetuti gli attacchi con sirene anti aeree, causando nuove vittime e danni. La situazione rimane critica, con continui eventi di violenza che interessano diverse regioni del paese. Le autorità continuano a monitorare gli sviluppi, mentre la popolazione vive in costante stato di allerta.
In Ucraina è stata ancora un’altra notte di sirene anti aeree, attacchi e morti. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
All’Angelus #PapaLeone XIV ha condannato i nuovi attacchi in #Ucraina, in particolare quelli contro le infrastrutture energetiche, che colpiscono duramente la popolazione civile nel pieno dell’inverno. Il Pontefice ha rinnovato l’appello a cessare le violenz x.com
