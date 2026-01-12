Ucraina attacchi senza sosta Nuova notte di sirene anti aeree

Nella notte in Ucraina si sono ripetuti gli attacchi con sirene anti aeree, causando nuove vittime e danni. La situazione rimane critica, con continui eventi di violenza che interessano diverse regioni del paese. Le autorità continuano a monitorare gli sviluppi, mentre la popolazione vive in costante stato di allerta.

Ucraina, nuove bombe russe causano morti. Lunedì il Consiglio di sicurezza Onu - Zelensky punta a un accordo commerciale con gli Stati Uniti per rilanciare l’economia, mentre continuano i raid aerei russi. ilsole24ore.com

Ucraina sotto una pioggia di missili e droni, Zelensky: “Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili” - L’Ucraina è stata nuovamente colpita da una ondata di attacchi russi con droni, missili e bombe guidate. thesocialpost.it

Ucraina, attacchi senza sosta. Nuova notte di sirene anti aeree

Russia rivendica attacchi contro strutture militari-industriali ucraine; Ucraina rivendica attacchi contro una piattaforma di perforazione russa Il Ministero russo della Difesa ha riferito l'11 gennaio che, nella giornata precedente, le forze russe hanno colpito 149 ar - facebook.com facebook

All’Angelus #PapaLeone XIV ha condannato i nuovi attacchi in #Ucraina, in particolare quelli contro le infrastrutture energetiche, che colpiscono duramente la popolazione civile nel pieno dell’inverno. Il Pontefice ha rinnovato l’appello a cessare le violenz x.com

