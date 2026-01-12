L’Unione Europea riconosce ora che la risoluzione del conflitto in Ucraina richiede dialogo e negoziati con la Russia. Dopo anni di sostegno incondizionato a Kiev, si apre una riflessione sulla necessità di avviare colloqui con Vladimir Putin per favorire una soluzione duratura alla crisi. Questa presa di posizione segnala un cambiamento di approccio, evidenziando l’importanza di un percorso diplomatico per la pace nella regione.

Anche l’Unione europea, alla fine, sembra essersi accorta che la guerra in Ucraina non può finire col “sostegno a Kiev fino alla vittoria”. Dopo le dichiarazioni con le quali Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno, ha chiesto che “l’Europa torni a parlare con Putin”, dalla Commissione europea arriva una prima conferma su quella che sarà inevitabilmente la strada da seguire per una risoluzione del conflitto: quella diplomatica. Interpellata dai giornalisti presenti al consueto midday briefing, la portavoce di Palazzo Berlaymont per la politica estera, Paula Pinho, ha ammesso che “a un certo punto ci dovranno essere dei colloqui, anche con il presidente Putin”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, anche l’Ue ora lo ammette: “Per arrivare alla pace servirà avere dei colloqui con Putin”

#Ucraina Dopo il faccia a faccia fra Trump e Zelensky, le trattative si spostano sui tavoli tecnici. Ottimista, il capo della Casa Bianca afferma che manca poco alla meta, ma ammette che restano ancora questioni spinose: il Donbass e il controllo della centrale x.com

