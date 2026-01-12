Ucciso da un mesotelioma Eredi risarciti dallo Stato

Il mesotelioma, causato dall’esposizione all’amianto, rappresenta una grave conseguenza per chi ha lavorato o vissuto in contatto con questo materiale. Nonostante il suo divieto nel 1992, le fibre cancerogene continuano a provocare vittime e a richiedere risarcimenti. L’attenzione resta alta sulla prevenzione e sulla tutela delle persone, affinché si possa ridurre l’impatto di un problema che persiste nel tempo.

Di amianto si continua a morire. L'esposizione alle fibre killer continua a presentare il conto a decenni di distanza: messo definitivamente al bando nel 1992, l'eternit ancora oggi miete vittime. Una lista di morte che rischia di essere ancora lunga, data l'alta presenza del pericoloso materiale in una città industriale quale fu la Spezia dei decenni addietro. Cantieri navali, industrie, e soprattutto l'Arsenale, dove sono stati decine i casi di operai che, già in pensione, sono deceduti a causa di un mesotelioma pleurico sviluppato a decenni di distanza dal contatto con la fibra killer. Il Tribunale civile della Spezia ha più volte certificato la correlazione tra l'esposizione alle fibre avvenuta nei capannoni dell'Arsenale e la terribile patologia.

