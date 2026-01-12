Ucciso a 13 anni a coltellate countdown per la sentenza | Condanna esemplare

È attesa la sentenza in un caso di grave violenza che ha portato alla morte di un ragazzo di 13 anni, ucciso con coltellate. La famiglia chiede una condanna esemplare per chi ha causato questa tragedia, evidenziando come un gesto impulsivo e violento abbia cambiato per sempre le loro vite. La sentenza rappresenta un passo fondamentale nel riconoscimento della gravità di questi atti e nella tutela della sicurezza dei minori.

"Attendiamo una condanna esemplare per chi ha tolto la vita a mio figlio, per chi, per andare a divertirsi, è uscito di casa armato di coltello". A parlare è la mamma di Emanuele Di Caterino, ucciso con una coltellata alle spalle, ad appena 13 anni, il 7 aprile 2013, ad Aversa, durante una lite. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Aversa, Emanuele ucciso a 13 anni con una coltellata alle spalle: domani la sentenza Leggi anche: Emanuele Di Caterino ucciso a 13 anni nel 2013: domani la sentenza, Procura chiede assoluzione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 13enne ucciso durante una lite, dopo 13 anni nessun colpevole; Ragazzino ucciso a coltellate da un coetaneo: Dopo 13 anni nessuna giustizia; Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg; Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile. Emanuele Di Caterino ucciso a 13 anni nel 2013: domani la sentenza, Procura chiede assoluzione - È attesa per il 13 gennaio la sentenza per l'omicidio di Emanuele Di Caterino, ucciso nel 2013 ad Aversa (Caserta) con una coltellata alle spalle; alla ... fanpage.it

Ucciso a 13 anni con una coltellata alle spalle: domani la sentenza | https://shorturl.at/GNVAt - facebook.com facebook

33 anni dalla scomparsa del giornalista Beppe Alfano, brutalmente ucciso dalla mano mafiosa. Oggi ricordiamo il suo coraggio e la sua forte dedizione nella continua ricerca della verità. A noi il compito di rendere memoria a un uomo che non ha piegato la tes x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.