Ubriaco prende l' accendino e brucia i verbali della polizia locale

Un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito gli agenti della polizia locale e, improvvisamente, ha incendiato i verbali sotto i loro occhi. L’episodio ha provocato sconcerto tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla situazione. La vicenda evidenzia i rischi legati a comportamenti impulsivi e l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

