Ubriaco prende l' accendino e brucia i verbali della polizia locale
Un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito gli agenti della polizia locale e, improvvisamente, ha incendiato i verbali sotto i loro occhi. L’episodio ha provocato sconcerto tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla situazione. La vicenda evidenzia i rischi legati a comportamenti impulsivi e l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.
Ubriaco in centro aggredisce gli agenti della polizia locale e dà fuoco ai verbali davanti ai loro occhi, creando allarme e pericolo. Nella serata di sabato, intorno alle 23, i vigili di San Donà sono intervenuti vicino a piazza Indipendenza perché un uomo, in evidente stato di alterazione per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: In moto ubriaco, brucia semafori rossi e si schianta contro l'auto della locale che lo inseguiva
Leggi anche: Controlli a Pomigliano, 50 verbali e una denuncia nella notte della Polizia Locale
Ubriaco, prende l'accendino e brucia i verbali della polizia locale.
Ubriaco minaccia la moglie con un coltello e la prende a pugni: condannato a Perugia x.com
Cesenatico, “ora basta alcolici”: ubriaco al bar, prende a pugni il barista che si rifiuta di servirlo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.