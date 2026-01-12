Ubriaco prende l' accendino e brucia i verbali della polizia locale

Un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito gli agenti della polizia locale e, improvvisamente, ha incendiato i verbali sotto i loro occhi. L’episodio ha provocato sconcerto tra i presenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per mettere fine alla situazione. La vicenda evidenzia i rischi legati a comportamenti impulsivi e l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Ubriaco in centro aggredisce gli agenti della polizia locale e dà fuoco ai verbali davanti ai loro occhi, creando allarme e pericolo. Nella serata di sabato, intorno alle 23, i vigili di San Donà sono intervenuti vicino a piazza Indipendenza perché un uomo, in evidente stato di alterazione per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

