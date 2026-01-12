US Avellino ripartono gli allenamenti | il programma

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il programma degli allenamenti per la prossima settimana. La squadra si riunirà secondo gli orari stabiliti: lunedì alle 11:00, martedì alle 16:00 e mercoledì, con dettagli ancora da definire. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, garantendo un percorso di preparazione mirato e organizzato.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:Lunedì 12 gennaio: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse);Martedì 13 gennaio: allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse); Mercoledì 14 gennaio. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: U.S. Avellino, il programma degli allenamenti Leggi anche: U.S. Avellino, il programma degli allenamenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ripartono le attività extrascolastiche! Teatro, canto d’insieme e danza: gratuiti e aperti a tutti i nostri studenti! Vi aspettiamo, nel giorno e nell’orario indicato, con il vostro entusiasmo travolgente, pronti a ritrovarci e a vivere insieme nuove avventure. Perché la m - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.