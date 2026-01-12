Two Canadian members of parliament end Taiwan trip ahead of Carney’s China visit

Due membri del Parlamento canadese hanno deciso di interrompere anticipatamente il loro viaggio a Taiwan, in vista della visita del Primo Ministro Mark Carney in Cina. La decisione è stata comunicata in un contesto diplomatico e si inserisce in un momento di attenzione internazionale verso le relazioni tra i paesi coinvolti. Questa scelta potrebbe riflettere considerazioni strategiche o di politica estera, sottolineando l’importanza delle dinamiche diplomatiche in corso.

By Wa LoneTORONTO, Jan 12 (Reuters) - Two Canadian Members of Parliament are ending a trip to Taiwan early this week ahead of Prime Minister Mark Carney's visit to China, they said in a statement on Monday.

