In un articolo di Tuttosport, Antonio Conte si mostra visibilmente arrabbiato, esprimendo il suo disappunto con parole dure. La sua reazione riguarda una situazione che lo ha colpito profondamente, portandolo a un momento di forte emozione. Questo intervento evidenzia la tensione e l’intensità di un allenatore spesso noto per la sua determinazione e passione sul campo.

"> «Vergognatevi, vergognatevi tutti». Questa volta Antonio Conte non parla di retropensieri: urla. E lo fa a San Siro, dopo essere stato espulso da Doveri per le veementi proteste seguite al rigore assegnato all’Inter. Come racconta Stefano Pasquino su Tuttosport, la miccia emotiva si accende dopo l’episodio Var: pestone di Rrahmani su Mkhitaryan, segnalazione di Abisso e Colarossi, penalty inevitabile e rabbia incontenibile del tecnico azzurro. Un cortocircuito emotivo che porta Conte prima a calciare un pallone verso la curva Sud, poi a lanciare una bottiglietta, quindi al faccia a faccia con il quarto ufficiale Colombo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tuttosport: “Conte furioso”

