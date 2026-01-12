Tutti contro Valentino Rossi il nuovo alleato di Marquez tuona | che batosta

Valentino Rossi entra nel mirino di Marc Marquez, che commenta con fermezza la collaborazione tra i due. In un contesto di tensione e rivalità, l’attenzione si concentra sulle dinamiche che coinvolgono i protagonisti del motociclismo mondiale. Questa situazione riaccende i dibattiti su passato e presente, offrendo uno sguardo approfondito sulle controversie tra i grandi campioni.

Il grande rivale spagnolo tuona contro Valentino Rossi e mette i puntini sulle “i”, dimostrando di non aver mai dimenticato cosa accadde. La straordinaria carriera di Valentino Rossi non sarebbe stata probabilmente la stessa senza i grandi rivali che ha fronteggiato, praticamente almeno uno per ogni stagione delle 9 in cui ha vinto il titolo . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Valentino Rossi fischiato al gala della MotoGP viene difeso da Marc Marquez: ammutoliscono tutti

Leggi anche: Valentino Rossi contro Marc Marquez a Sepang, il video inedito dopo 10 anni: “Volevo ammazzarlo”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

MotoGP 2026. Sete Gibernau durissimo contro Valentino Rossi: Non aveva bisogno di fare quello, dopo Jerez ho perso la fede nello sport. Il meccanico non strinse il bullone e lì mi ritirai mentalmente [VIDEO]; Marquez: “Normale che mi chiedano di Rossi, ma vivere con rancore è difficile”; MotoGP, Sete Gibernau attacca Rossi: “Jerez 2005? Da lì ho perso fiducia verso lo sport”; L’eroe di un'Italia diversa: Jannik Sinner e ciò che resta di Tomba, Valentino Rossi e Pantani.

MotoGP 2026. Sete Gibernau durissimo contro Valentino Rossi: "Non aveva bisogno di fare quello, dopo Jerez ho perso la fede nello sport. Il meccanico non strinse il bullone e ... - Il pilota spagnolo ha parlato in un podcast della sua grande rivalità col 46: Non avevo mai parlato di tutto questo e forse era il momento di farlo. msn.com