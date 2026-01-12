Turismo rispuntano le offerte indecenti | Una notte in un hotel 4 stelle a 18 euro

Con l’arrivo del Sigep, il settore turistico di Rimini si prepara a riprendere fiato, grazie a un’affluenza prevista in crescita. Tuttavia, si riaccendono anche polemiche sulle offerte troppo allettanti, come notti in hotel 4 stelle a prezzi irrisori. È importante valutare attentamente le proposte e mantenere un approccio equilibrato nella scelta delle strutture, per garantire un soggiorno sicuro e di qualità.

Rimini, 12 gennaio 2025 – Il Sigep fa tornare il sorriso agli hotel. Dopo un buon Capodanno e un ’ponte’ della Befana gelato da maltempo e neve, gli alberghi e le altre strutture ricettive di Rimini (e non solo) lavoreranno a pieno ritmo grazie alla fiera, che partirà venerdì 16 per terminare martedì 20. “Negli hotel 4 stelle siamo già, in media, a circa l’80% di camere occupate. E le prenotazioni continuano ad arrivare: molti faranno il sold out. I prezzi sono alti. In alcuni casi, sono più alti anche di quelli visti a Capodanno”, fa il punto Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

