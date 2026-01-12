Turismo 11 milioni di euro per rilanciare hotel e campeggi Fino a quando fare domanda

La Regione Emilia Romagna ha stanziato 11 milioni di euro per il rilancio di hotel, campeggi e strutture turistiche nella regione. L’obiettivo è favorire la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive, valorizzando il turismo locale. Le domande di finanziamento sono aperte e resteranno disponibili fino a una data da definirsi, offrendo alle imprese opportunità di sviluppo e aggiornamento.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Dalla Regione Emilia Romagna arrivano 11 milioni di euro per riqualificare alberghi, campeggi e villaggi del territorio. Lunedì 16 febbraio partirà il bando EuReCa Turismo, il cui obiettivo è stimolare interventi dedicati alla qualificazione, al potenziamento e alla diversificazione dell'offerta turistico-ricettiva coerenti con il Programma regionale Fesr 2021-2027. A chi è dedicato il bando?. Alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel e strutture all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, marina resort), possono fare domanda per ottenere l’a gevolazione da 150mila euro a impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

