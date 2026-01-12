Dopo oltre otto anni, Turicchia si congeda dalla Juventus, segnando la fine di un importante percorso nel club. Attraverso un messaggio sui social, l’ex calciatore ha condiviso le sue emozioni, ringraziando la società e i tifosi per gli anni trascorsi insieme. Questa lettera rappresenta un momento di riflessione sul suo cammino in bianconero e sulla crescita personale e professionale vissuta in questi anni.

Turicchia lascia la Juventus dopo oltre 8 anni. L’ormai ex bianconero sui social ha voluto salutare il club che lo ha fatto diventare uomo. L’avventura di Riccardo Turicchia alla Juventus è terminata nelle scorse ore. L’esterno ha lasciato la Next Gen bianconera dopo ben 8 anni trascorsi a Torino accettando la proposta della Virtus Entella in Serie B. Una operazione a titolo definitivo con il club piemontese che ha ottenuto la percentuale sulla futura rivendita. Una scelta professionale per trovare maggiore minutaggio in un campionato cadetto che, almeno fino ad oggi, non lo ha mai visto protagonista con continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Turicchia lascia la Juventus dopo 8 anni, lettera emozionante per ricordare il suo percorso in bianconero! Ecco le sue parole – FOTO

Leggi anche: Scanavino lascia la Juventus: «Contento del percorso di questi anni, abbiamo creato buone basi per il futuro». Le parole dell’ad uscente

Leggi anche: Cambiaso scrive alla Juventus dopo i tre punti di Pisa: «Vittoria di squadra». Le parole dell’esterno bianconero – FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie C | Livorno-Juventus Next Gen | Le formazioni ufficiali; Calcio Serie C – Juventus U23 corsara al Picchi: rimonta e vittoria per 1-2 a Livorno; Livorno, è di nuovo notte. Gli amaranto cadono al Picchi: la Juventus Next Gen passa 2-1; Juve Next Gen di rimonta a Livorno: Puczka e Guerra firmano il successo.

Turicchia alla Virtus Entella: definita la cessione dell’esterno della Juventus Next Gen. Formula e altri dettagli - Formula e altri dettagli del trasferimento Si chiude dopo otto stagioni il capitolo bianconero per Riccardo Tu ... juventusnews24.com