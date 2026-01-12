Tullio De Piscopo festeggia gli 80 anni con un tour i biglietti

Tullio De Piscopo, noto batterista e musicista italiano, compie 80 anni e ha deciso di celebrare questo traguardo attraverso un tour live. Durante le date, ripercorrerà la sua lunga carriera musicale, offrendo al pubblico un’occasione di ascoltare i brani che hanno segnato la sua esperienza artistica. I biglietti sono disponibili per assistere a questo evento speciale, che rappresenta un momento di riflessione e di condivisione con i suoi fan.

Tullio De Piscopo compirà 80 anni a febbraio e ha scelto di festeggiare con il pubblico in un grande viaggio live dove ripercorrerà la sua storia artistica. 24 febbraio 2026, una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni. Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso '80 Tullio – The Last Tour. Nun 'o saccio!', un grande viaggio live con la quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica. Suonare dal vivo, per Tullio, è stata la sua grande linfa vitale in questi ultimi 20 anni con l'obiettivo di essere sempre al fianco del suo pubblico esibendosi tra club e teatri.

