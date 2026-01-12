Tullio De Piscopo compie 80 anni | appuntamento al Palatour di Bitritto per festeggiare a tutto ritmo
Il 24 febbraio 2026 Tullio De Piscopo celebra 80 anni. Per l’occasione, il Palatour di Bitritto ospiterà il concerto “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”, un’occasione per rivivere i momenti più significativi della sua carriera musicale. Un evento che rende omaggio a una figura fondamentale della musica italiana, offrendo al pubblico un viaggio nel suo percorso artistico e nei suoi successi più noti.
24 febbraio 2026, una data straordinaria per Tullio De Piscopo: compirà 80 anni. Un traguardo che ha scelto di festeggiare con il pubblico attraverso ’80 Tullio – The Last Tour. Nun ’o saccio!’, un grande viaggio live con la quale ripercorrerà i suoi tanti successi e la sua storia artistica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Tullio De Piscopo, un tour per festeggiare gli 80 anni
Leggi anche: Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia con un tour: si parte il 2 aprile dall'Augusteo di Napoli
80 ANNI Il ritmo della vita.
Tullio De Piscopo compie 80 anni e festeggia con un tour: si parte il 2 aprile dall'Augusteo di Napoli - Altra chicca: in primavera uscirà ’80 Tullio ’, un cofanetto (Cimbarecord) composto da 4 vinili che ripercorreranno la sua straordinaria carriera. napolitoday.it
Tullio De Piscopo compirà 80 anni il 24 febbraio 2026 e ha scelto di festeggiare come ha sempre fatto: dal vivo, sul palco, con il suo pubblico. Nasce così “80 Tullio – The Last Tour… Nun ’o saccio!”, un viaggio musicale che attraversa decenni di storia italiana x.com
Tullio De Piscopo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.