Tua ha rinnovato il proprio parco mezzi con l’acquisto di 40 autobus a metano. Attualmente, quattro di questi sono già in servizio a Lanciano, contribuendo a migliorare la qualità del trasporto pubblico locale. Questi nuovi mezzi rappresentano un passo importante verso una mobilità più sostenibile, garantendo maggiore efficacia e rispetto per l’ambiente nelle aree servite.

Quaranta nuovi autobus della Tua alimentati a metano sono entrati in servizio e sono già operativi su diverse linee urbane ed extraurbane della regione. In provincia di Chieti, quattro mezzi sono stati destinati a Lanciano.L’intervento si inserisce in un programma strutturale e pluriennale di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Conerobus rinnova il parco mezzi: più sicurezza, sostenibilità e tecnologia con quattro nuovi autobus

Leggi anche: Entrati in servizio 40 nuovi autobus Tua a metano: 10 quelli che viaggiano nel Pescarese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tua rinnova il parco mezzi con 40 bus a metano, 4 sono già operativi a Lanciano.

Tua rinnova il parco mezzi con 40 bus a metano, 4 sono già operativi a Lanciano - Sono entrati in servizio su diverse linee urbane ed extraurbane regionali i nuovi autobus alimentati a gas naturale compresso, che riducono le emissioni e contribuiscono al miglioramento della qualità ... chietitoday.it