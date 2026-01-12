TS – L’Inter prima senza vincere un solo scontro diretto Chivu svicola | la risposta in tv
L’Inter, nella stagione 2026, ha affrontato diverse sfide senza riuscire a vincere uno scontro diretto, evidenziando alcune difficoltà nel reparto competitivo. Chivu, intervenuto in televisione, ha analizzato la partita concentrandosi sugli aspetti tecnici e strategici, sottolineando l’impegno delle squadre e la volontà di ottenere i tre punti. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sulle dinamiche di una gara importante, senza enfasi o sensazionalismi.
2026-01-12 00:51:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: “Io parlo della partita. Due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere la partita. C’è rammarico perché siamo andati due volte in vantaggio, di non aver mantenuto la lucidità, ma c’è anche merito degli avversari che hanno fatto di tutto per pareggiarla o magari vincerla”. Così Cristian Chivu commenta il pareggio contro il Napoli (la prima “X” stagionale) valido per il primo appuntamento del girone di ritorno (all’andata al Maradona finì 3-1 per i partenopei), aggirando la domanda sul dato dei 13 incontri senza successo con Milan, Juve e Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
