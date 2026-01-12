Trump versus Powell il lungo duello tra tycoon e banchiere
L'indagine penale su Jerome Powell, riguardante la ristrutturazione della sede della Federal Reserve, rappresenta l'ultimo capitolo di un lungo confronto con Donald Trump. Questo scontro evidenzia le tensioni tra il mondo della finanza e la politica, sottolineando le difficoltà di mantenere l’indipendenza delle istituzioni monetarie in un contesto di pressioni esterne.
(Adnkronos) – L'indagine penale contro Jerome Powell per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede storica della Federal Reserve è l’ultimo passo del duro scontro con Donald Trump e dei suoi tentativi di ingerenza nelle scelte di politica monetaria. Laurea a Princeton ma niente master, già sottosegretario al Tesoro con Bush senior, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Trump "citato" nelle mail di Epstein: "Per ore a casa mia con una ragazza" | Finisce lo shutdown più lungo della storia americana: il provvedimento firmato dal tycoon
Leggi anche: Cos’è questo scontro tra Trump e Powell e perché ci deve preoccupare, se abbiamo soldi in borsa
Trentini liberato in Venezuela dopo oltre 400 giorni, chi è il cooperante italiano.
Trump versus Powell, il lungo duello tra tycoon e banchiere - L'indagine penale contro Jerome Powell per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede storica della Federal Reserve è l’ultimo passo del duro scontro con Donald Trump e dei suoi ... adnkronos.com
#Washington Donald Trump insiste che gli #StatiUniti prenderanno la #Groenlandia "con le buone o con le cattive". "Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini", ha aggiunto. "Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa - facebook.com facebook
American Civil War. Questi pazzi di #Trump e #Vance stanno disfacendo gli Stati Uniti a tempo di record. E noi europei siamo ancora ai comunicati congiunti. Il 2026 sarà davvero l’anno in cui o le pubbliche opinioni europee si mobilitano o cadremo. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.