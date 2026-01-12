Trump versus Powell il lungo duello tra tycoon e banchiere

L'indagine penale su Jerome Powell, riguardante la ristrutturazione della sede della Federal Reserve, rappresenta l'ultimo capitolo di un lungo confronto con Donald Trump. Questo scontro evidenzia le tensioni tra il mondo della finanza e la politica, sottolineando le difficoltà di mantenere l’indipendenza delle istituzioni monetarie in un contesto di pressioni esterne.

(Adnkronos) – L'indagine penale contro Jerome Powell per la ristrutturazione da 2,5 miliardi di dollari della sede storica della Federal Reserve è l'ultimo passo del duro scontro con Donald Trump e dei suoi tentativi di ingerenza nelle scelte di politica monetaria. Laurea a Princeton ma niente master, già sottosegretario al Tesoro con Bush senior, il .

