Trump si autoproclama presidente ad interim del Venezuela | il post sul suo social Truth
Donald Trump ha annunciato sul suo account Truth di assumere il ruolo di “presidente ad interim” del Venezuela, con effetto a partire da gennaio 2026. La dichiarazione ha suscitato attenzione nel panorama politico internazionale, sollevando interrogativi sulle sue intenzioni e sulle implicazioni di questa auto-inclusione in una posizione di leadership nel paese sudamericano.
Un post pubblicato sul suo social, in cui si autoproclama “presidente ad interim del Venezuela ” a partire da gennaio 2026. Il profilo in questione è quello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che il 3 gennaio ha fatto catturare Nicolas Maduro in un blitz notturno. A convincerlo il segretario di Stato Marco Rubio, figlio di immigrati cubani, e da altri falchi della sua amministrazione. Trump ha pubblicato domenica una sua foto in cui, tra i suoi incarichi, clonando una pagina Wikipedia, compare anche quello di “presidente facente funzioni del Venezuela ”. Durante il secondo mandato di Trump, Caracas è diventata un punto di convergenza per le priorità del presidente americano: deportazioni di massa, traffico di droga, vaste riserve petrolifere e minerarie del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
