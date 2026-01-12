Donald Trump ha annunciato sul suo account Truth di assumere il ruolo di “presidente ad interim” del Venezuela, con effetto a partire da gennaio 2026. La dichiarazione ha suscitato attenzione nel panorama politico internazionale, sollevando interrogativi sulle sue intenzioni e sulle implicazioni di questa auto-inclusione in una posizione di leadership nel paese sudamericano.

Un post pubblicato sul suo social, in cui si autoproclama “presidente ad interim del Venezuela ” a partire da gennaio 2026. Il profilo in questione è quello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che il 3 gennaio ha fatto catturare Nicolas Maduro in un blitz notturno. A convincerlo il segretario di Stato Marco Rubio, figlio di immigrati cubani, e da altri falchi della sua amministrazione. Trump ha pubblicato domenica una sua foto in cui, tra i suoi incarichi, clonando una pagina Wikipedia, compare anche quello di “presidente facente funzioni del Venezuela ”. Durante il secondo mandato di Trump, Caracas è diventata un punto di convergenza per le priorità del presidente americano: deportazioni di massa, traffico di droga, vaste riserve petrolifere e minerarie del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump si autoproclama “presidente ad interim” del Venezuela: il post sul suo social Truth

Leggi anche: Delcy Rodríguez è la presidente del Venezuela ad interim, ma arrivano già le prime minacce di Trump

Leggi anche: Venezuela, Maduro arrestato: Rodríguez presidente ad interim. Trump minaccia nuovi attacchi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump fa pressione su Venezuela: via le spie di Cina, Russia, Iran; Chi è Nicolás Maduro, la parabola del Presidente del Venezuela: da autista di bus a capo di Stato, fino alla cattura ordinata da Trump; Venezuela, Maduro catturato dagli Usa: la reazione dell’Unione europea.

Venezuela, Trump attacca Exxon e si autoproclama «presidente ad interim» - «Sono orientato a lasciare Exxon fuori» dai pozzi petroliferi del Venezuela, ha dichiarato Donald Trump dopo che il Ceo della compagnia, Darren Woods, aveva espresso dubbi sulla possibilità effettiva ... ilsole24ore.com