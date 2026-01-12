Trump scherza su turbolenze Air Force One | Sto cercando qualcosa da afferrare e non sarà Karoline Leavitt

Durante un episodio di turbolenza a bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha scherzato sul fatto di non avere nulla da afferrare, commentando con ironia che “non sarà Karoline Leavitt”. L’aneddoto ha attirato l’attenzione senza suscitare preoccupazioni, offrendo un momento di leggerezza nel contesto di un viaggio ufficiale. La battuta si inserisce nella routine delle dichiarazioni di Trump, spesso caratterizzate da toni informali e diretti.

Il presidente americano Donald Trump ha scherzato durante una turbolenza a bordo dell’Air Force One, dicendo che “non aveva nulla da afferrare”. Durante le domande dei reporter, si è guardato intorando: “Sta per diventare movimentato” ironizzando: “Mi avete messo in una posizione senza niente da afferrare”. Poi la battuta finale sulla sua portavoce: “Sto cercando qualcosa da afferrare, e non sarà Karoline (Leavitt)”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

