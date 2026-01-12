Trump minaccia Cuba La replica | ‘Usa Paese criminale senza controllo’

Il governo cubano ha risposto alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che aveva minacciato Cuba, definendo gli Stati Uniti un Paese criminale senza controllo. La replica è arrivata attraverso il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, che ha sottolineato la posizione di Cuba e la volontà di difendere la propria sovranità di fronte alle dichiarazioni americane. La disputa tra i due paesi continua a suscitare attenzione internazionale e a influenzare le relazioni diplomatiche nella regione.

Trump a Cuba: intesa prima che sia tardi - ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. rainews.it

Cuba: Rodriguez replica a Trump, 'accuse false, Usa egemone criminale' - Arriva una dura replica dell'Avana alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump. ilsole24ore.com

Trump minaccia Cuba: «Il nostro Rubio presidente all’Avana Prospettiva fantastica» x.com

Dopo l’atto di pirateria contro il presidente del Venezuela, le minacce a Iran, Cuba e Colombia, Trump minaccia di prendersi anche la Groenlandia. Ma perché questa isola è così importante Ascolta il video link nei commenti @fanpiùattivi - facebook.com facebook

