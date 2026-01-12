Trump minaccia Cuba La replica | ‘Usa Paese criminale senza controllo’
Il governo cubano ha risposto alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che aveva minacciato Cuba, definendo gli Stati Uniti un Paese criminale senza controllo. La replica è arrivata attraverso il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, che ha sottolineato la posizione di Cuba e la volontà di difendere la propria sovranità di fronte alle dichiarazioni americane. La disputa tra i due paesi continua a suscitare attenzione internazionale e a influenzare le relazioni diplomatiche nella regione.
Il governo di Cuba ha risposto, tramite il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, alla minaccia di Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
