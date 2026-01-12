Il presidente Trump ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati, ritenendo che il paese sia stanco delle tensioni con gli Stati Uniti. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale, mentre emergono immagini di file di corpi in sacchi neri, simbolo delle violenze e delle crisi in regione. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo un'attenta analisi delle dichiarazioni e degli sviluppi diplomatici.

"L'Iran vuole negoziare, penso siano stanchi di essere maltrattati dagli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Ha aggiunto che la sua amministrazione è in trattativa per organizzare un incontro con Teheran e che "l'esercito sta valutando alcune opzioni molto forti" nei confronti dell'Iran. Faremo una scelta - ha proseguito -. Stiamo valutando la situazione molto seriamente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "L'Iran vuole negoziare". Foto choc: file di corpi nei sacchi neri

Leggi anche: Trump: «L'Iran vuole negoziare, incontro in preparazione» | File di sacchi neri, per le strade centinaia di morti: "Ci uccidono tutti"

Leggi anche: Iran, Trump: "Vuole negoziare, incontro in preparazione"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Iran, centinaia di morti e migliaia di arresti. Teheran: la situazione è ora sotto controllo; Iran, Trump: Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione; Iran, proteste e morti: Trump parla di contatti con Teheran; Iran, la diretta. Teheran: “Siamo pronti alla guerra, ma anche al dialogo”.

Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it