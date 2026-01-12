Trump | Leader Iran vogliono trattare

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riferito che il leader iraniano desidera avviare negoziati. La dichiarazione è stata rilasciata durante un briefing con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, sottolineando un possibile interesse di Teheran a discutere questioni di interesse comune. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti tensioni tra Washington e Teheran, alimentando l'attenzione sulle future possibilità di dialogo tra le due nazioni.

3.54 Teheran "vuole negoziare". Lo annuncia il presidente Usa, Trump conversando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. "I leader iraniani hanno chiamato" ieri, ha riferito,aggiungendo che "si sta organizzando un incontro". Tuttavia, "potremmo dover agire prima" che ciò avvenga.Per ora non ci sono conferme ufficiali di Teheran che continua a minacciare ritorsioni contro USA e Israele.Per questo Trump sta valutando opzioni militari per evitare che si aggravi la strage di manifestanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Mosca ignora Zelensky. I russi vogliono trattare solo con Trump per la pace in Ucraina Leggi anche: Proteste in Iran, il messaggio di Trump: “Pronti ad aiutare, vogliono la libertà” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Internet down in Iran. La tv di stato accusa Usa e Israele. Khamenei: Trump pensi ai suoi problemi; Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone; Dal Venezuela all’Iran fino alla Groenlandia, tutti i fronti aperti da Donald Trump; Iran: migliaia in piazza, bloccato internet. Trump: “Non so se Pahlavi può governare”. Iran, 538 manifestanti uccisi. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos - Sono 538 i manifestanti uccisi in due settimane di proteste contro il regime in Iran: lo sostiene l’organizzazione per i diritti umani Human Rights Activists News Agency. ilsole24ore.com

